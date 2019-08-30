Пекин, , 08:48 — REGNUMКитай снизил дорожные сборы на 91,78 млрд юаней (около $12,91 млрд) в 2018 году в рамках программы снижения логистических затрат и транспортных расходов, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Сокращение дорожных сборов увеличилась на 9,61 млрд юаней в 2018 году в сравнении с 2017 годом, что на 11,7% выше в годовом исчислении, сообщили в Министерстве транспорта КНР.

Чистое увеличение протяженности скоростных автомагистралей в 2018 году составило 5239 км, при этом платные дороги страны замедлили рост задолженности, если верить данным Министерства транспорта Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай активно внедряет системы автоматической оплаты за поезд по платным автомагистралям, что призвано увеличить степень автоматизации процесса, и, как следствие, пропускной способности дорог.

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