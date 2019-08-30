Москва, , 08:41 — REGNUMВечером 7 сентября в Москве запланировано масштабное световое шоу, сообщает 30 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

Более 70 залпов фейерверков с 33 пусковых площадок украсят вечернее небо яркими разноцветными огнями. «Тысячи сверкающих огней», — описали событие на сайте мэрии Москвы. Поводом для торжества станет празднование Дня города. Отметим, его проведение совпало с выборами в Московскую городскую думу, которые начнутся утром 8 сентября.

В сообщении отмечается, что точки запуска обустроят во всех округах Москвы. Большинство будет находиться в парках города. Представление начнётся в 21:00, его будет видно из любой точки столицы. В тексте выделено, что продолжительность составит не менее пяти минут.