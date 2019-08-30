Улан-Удэ, , 08:31 — REGNUM30 августа в селе Энхалук в Бурятии стартовал Второй Байкальский форум так называемых «серебряных» волонтёров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, для обмена опытом здесь собрались более 150 добровольцев старшего возраста из семи регионов России, а также Монголии.

Байкал Иван Шилов © ИА REGNUM

Участники, как отмечается, обсудят политику активного долголетия, принципы работы со старшим поколением в ДФО и России в целом. Для «серебряных» волонтёров пройдут также мастер-классы «Походка на подиуме 50 +», «Северная ходьба» и другие.

Напомним, что движение «Серебряные волонтеры Бурятии» было создано на базе Байкальского благотворительного фонда местного сообщества в июне 2018 года. Движение охватило большинство 20 районов Бурятии, где созданы инициативные группы, а первый форум прошёл в 2018 году в селе Максимиха.

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