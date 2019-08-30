Москва, , 08:23 — REGNUMВ Москве с 1 сентября на дежурство при детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой заступает вертолёт авиамедицинской бригады Центра экстренной медицинской помощи. Об этом 30 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Это будет первая детская больница в городе с медицинским вертолётом. Благодаря такому оснащению, время прибытия в любую точку «старой» столицы сократиться до 7−10 минут, а в Новую Москву — 15−20 минут.

«Оперативность вылета медицинского воздушного судна и быстрая доставка в больницу имеют важное значение при транспортировке детей, пострадавших в результате несчастных случаев, особенно при падении с большой высоты», — заявил главный специалист Москвы по первой помощи Сергей Гуменюк.

Также есть дежурные вертолёты у городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени О.М. Филатова и ГКБ имени С.С. Юдина. Также сообщается, что в Москве работают десятки вертолётных площадок, в том числе у зданий медцентров.