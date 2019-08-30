Рим, , 08:19 — REGNUMВ Италии скончался бывший префект Конгрегации Восточных Церквей и один из ведущих деятелей ватиканской дипломатии, итальянский кардинал Акилле Сильвестрини. Об этом сообщает Vatican News.

Акилле Сильвестрини (сс) Andrea Caranti

Уточняется, что он умер 29 августа в больнице имени Агостино Джемелли в Риме в возрасте 95 лет.

Акилле Сильвестрини родился 25 октября 1923 года недалеко от Равенны, после учёбы в духовной семинарии в 1946 году был рукоположён в священники. После окончания учёбы в возрасте 30 лет поступил на дипломатическую службу в государственный секретариат Ватикана, служил в странах Юго-Восточной Азии. В дальнейшем прелат занимался отношениями Святейшего престола с международными учреждениями, активно участвуя в процессах миротворчества, разоружения и защиты прав человека.

27 мая 1979 года святой Папа Иоанн Павел II рукоположил прелата в епископы, 28 июня 1988 года возвёл его в сан кардинала и вскоре назначил префектом Верховного трибунала Апостольской сигнатуры. С 1991 по 2000 год иерарх был префектом Конгрегации Восточных Церквей.