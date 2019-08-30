Владивосток, , 08:19 — REGNUMПодтопленных сильными ливнями домов в Приморском крае не осталось, вода остается на некоторых придомовых участках, сообщает 30 августа региональный главк МЧС РФ.

«По состоянию на 7:00 (00:00 мск) 30 августа подтопленных домов нет», — отметили в ведомстве.

Вода сошла с 39 домов, но пока осталась на 132 придомовых территориях. Подтопления социально-значимых объектов нет, все они работают штатно. Вода разлилась на трех участках автотрасс в Хасанском районе и в двух местах залила железнодорожные пути.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа на Приморье обрушились сильные ливни. Во Владивостоке подтопило дороги, пригородные территории и жилые дома. Режим ЧС регионального характера был объявлен в крае 29 августа.

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