Сорочинск, Оренбургская область, , 09:04 — REGNUMСорочинск Оренбургской области принимает спортсменов из восьми городов региона: Бугуруслана, Бузулука, Гая, Медногорска, Новотроицка, Оренбурга, Орска и Сорочинска. На стадионе «Дружба» 29 августа состоялась церемония открытия XVII фестиваля рабочего спорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минспорта Оренбуржья.

По словам и.о. вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павла Самсонова, фестиваль является важным событием в спортивной жизни Оренбуржья, это один из этапов реализации проекта «Спорт — норма жизни».

Церемония открытия фестиваля сопровождалась парадом команд-участниц, а также зажжением факела фестиваля.

В программе соревнований девять видов спорта, два из которых выведены за финальную часть, это городошный спорт и спортивный туризм. Состязания по этим видам уже состоялись. В туризме победу одержала команда города Оренбурга, в городках лидировал Орск. В финальной части фестиваля, которая проходит 28−31 августа в Сорочинске, спортсмены соревнуются в мужском и женском волейболе, футболе, настольном теннисе, шахматах, гиревом спорте и игре на бильярде.

Стоит отметить, что фестиваль проходит с 1987 года, и Сорочинск второй раз за историю соревнований принимает спортсменов. Ранее областной фестиваль рабочего спорта проходил в городе в 2009 году.

Добавим, соревнования проходят в несколько этапов, сначала внутри трудовых коллективов, затем на городском этапе. Финалом является областной этап фестиваля.