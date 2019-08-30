Новосибирск, , 08:09 — REGNUMВ Новосибирской области 20 многодетных семей из десяти муниципальных районов и городских округов получили новые автомобили «Лада-Ларгус». В этих семьях воспитываются семь и более детей, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Отметим, что впервые автомобили новосибирские многодетные семьи получили в 2012 году. За это время ключи от новых машин были переданы 112 многодетным семьям. В 2017 году им было передано девять автомобилей, в 2018-м — уже двадцать машин.