Новосибирск, 30 августа 2019, 08:09 — REGNUMВ Новосибирской области 20 многодетных семей из десяти муниципальных районов и городских округов получили новые автомобили «Лада-Ларгус». В этих семьях воспитываются семь и более детей, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.
Отметим, что впервые автомобили новосибирские многодетные семьи получили в 2012 году. За это время ключи от новых машин были переданы 112 многодетным семьям. В 2017 году им было передано девять автомобилей, в 2018-м — уже двадцать машин.
В текущем году для реализации этой меры поддержки многодетных семей Новосибирской области предусмотрено более 12,7 млн рублей.