Казань, , 08:04 — REGNUMЗа первое полугодие 2019 года в Татарии наблюдался рост показателей по заболеваемости гриппом, острыми гепатитами, сифилисом, туберкулёзом, а также коклюшем, бактериальной дизентерией и «мышиной лихорадкой». Об этом со ссылкой на данные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан», сообщил Татарстанстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За январь-июнь 2019 года бактериальной дизентерией заболели 36 человек, что в три раза больше, чем годом ранее, сальмонеллезной инфекцией — 349 (рост на 5,4%), туберкулёзом — 577 (прирост на 2,7%), сифилисом — 273 (на 13,8%), гриппом — 905 (рост на 21,6%), коклюшем — 144 (рост в 4,1 раза), острыми гепатитами — 108, что на 63,6% больше, чем годом ранее. Также существенный прирост был и по «мышиной лихорадке» — на 57,2%, до 217 случаев.

Снижение было зафиксировано по педикулёзу — на 6%, менингококковой инфекцией — на 25% (всего было три случая) и ряду других заболеваний.

Помимо этого, за рассматриваемый период диагноз ВИЧ был зарегистрирован у 546 человек против 614 за этот же период 2018 года.

Напомним, на сегодня в Саратовской области наблюдается вспышка «мышиной лихорадки». С мая по середину августа 2019 года у свыше 1,2 тыс. жителей был поставлен соответствующий диагноз. Следователи проверяют данные СМИ о росте числа заболевших. Случаи заболеваемости наблюдались и в Татарии, но минздрав региона опроверг данные об эпидемии.

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