Москва, , 08:03 — REGNUMВ Москве установилась тёплая и солнечная погода. Температурный фон соответствует июльской погоде и выше нормы на 5 °C, передают Метеоновости.

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В субботу, 31 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +10, +12 °C, а днем прогреется до +23,+25 °C.

В воскресенье, 1 сентября, станет ещё теплее: ночью +10, +15, днём столбик термометра поднимется до +24, +.26 °C. Атмосферное давление повышенное — 753−754 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики обещают, что осень в Москве будет теплой и с небольшим количеством осадков, а зима придет позднее обычного.

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