Челябинск, , 07:58 — REGNUMПара из Челябинска пока не сможет забрать домой своего ребёнка, родившегося в Турции. Об этом сообщает южноуральский минздрав.

По данным турецкой клиники, пока ребёнок нетранспортабельный. Его транспортировка станет возможна после стабилизации состояния.

Как отмечает руководитель отдела минздрава по организации медпомощи детям и матерям Людмила Подлубная, после того, как клиника даст разрешение, ребёнок сразу же будет увезён в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, челябинка родила на отдыхе в Турции. Ей сделали кесарево сечение. Ребёнок родился недоношенным.