Пекин, , 07:54 — REGNUMС сентября 2018 года более 21 тыс. подозреваемых в контрабанде было арестовано и более чем 29 тыс. дел было раскрыто в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Арест U.S. Air Force

Полиция Юньнаня изъяла в общей сложности 7504 тонны контрабандных нефтепродуктов за указанный период. После проведения спецоперации, продажи нефтепродуктов в провинции значительно подросли с 7 тыс. тонн в день в среднем до 9,3 тыс. тонн в день.

Полиция также раскрыла восемь случаев контрабанды и продажи оружия, 19,4 тыс. случаев контрабанды наркотиков и 359 тыс. случаев контрабанды редких диких видов животных, растений и продуктов из них.

В провинции Юньнань было раскрыто 7520 случаев контрабанды риса, сахара, замороженных товаров и живых животных на общую сумму 2,27 млрд юаней (около $317 млн), сообщили в провинциальном департаменте общественной безопасности.

С 2018 года власти провинции Юньнань запустили совместные операции между разными ведомствами по борьбе с контрабандой и прочими преступлениями.

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