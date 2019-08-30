Омск, , 07:51 — REGNUMВ Омской области усиливаются меры антитеррористической защищенности мест проведения мероприятий, посвященных Дню знаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Заседание антитеррористической комиссии в правительстве Омской области Omskportal.ru

29 августа в Омске состоялось заседание антитеррористической комиссии, на котором обсудили этот вопрос. Губернатор региона Александр Бурков поручил проработать все необходимые меры безопасности в период проведения массовых мероприятий.

По данным облправительства, из регионального бюджета на создание необходимых условий обучения, проживания детей, а также обеспечение антитеррористической защищенности в 2019 году выделили 384, 4 млн руб.

Торжественные линейки в этом году в омской области состоятся 2 сентября. Как уже сообщало ИА REGNUM, причина переноса следующая — 1 сентября выпадает на воскресенье.

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В правительстве Омской области добавили, что 2 сентября в регионе в обеспечении правопорядка планируют задействовать 1500 сотрудников органов внутренних дел.