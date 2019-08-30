Ланьчжоу, Китай, , 07:42 — REGNUMВ Китае водитель был приговорен судом в городе Ланьчжоу, столицы провинции Ганьсу, к семи годам тюрьмы в связи со смертельным дорожно-транспортным происшествием, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Суд установил, что 3 ноября 2018 года автомобильный кран, за рулем которого находился Ли Фэн, потерял управление и врезался в целый ряд автомобилей. Причиной произошедшего стал отказ тормозной системы на крутом спуске скоростного шоссе в Ланьчжоу.

В результате трагедии 15 человек погибли и еще 46 пострадали. Прямой экономический ущерб составил почти 2 млн юаней ($279,6 тыс.), сообщили в суде. Владелец грузовика Ли Цзялинь также находился на его борту во время инцидента. Водитель грузовика и его владелец каждый получили по семь лет тюрьмы.

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