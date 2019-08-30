Москва, , 07:41 — REGNUMВ России за 18 лет заболеваемость сифилисом снизилась в 10 раз, до 16,5 случаев на 100 тыс. населения, сообщает 30 августа RT со ссылкой на данные Минздрава.

По данным министерства, в 2000 году уровень заболеваемости сифилисом в стране составлял 165,7 случая на 100 тыс. населения. В 2018 году с таким диагнозом в России жили 24,5 тыс. человек, в 2000 году — 239,3 тыс.

Снижение заболеваемости сифилисом прежде всего связано с эффективной профилактикой этого заболевания, а также повышением уровня медицинской грамотности населения, считает главный внештатный специалист Минздрава по дерматологии и косметологии Николай Потекаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Европейском союзе наблюдается тенденция увеличения количества случаев заболеваемости сифилисом, с 2010 года рост этого показателя составил 70%. Согласно представленному докладу «Обзор эпидемиологических тенденций (2007−2018 гг.)», из числа всех зараженных, 85% — мужчины.

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