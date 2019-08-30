Оренбург, , 07:35 — REGNUMВ Оренбурге местный житель, совершавший вооруженные нападения на несовершеннолетних девочек, осужден на длительный срок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Дзержинского района города.

По данным ведомства, мужчина напал на двух девочек и, угрожая ножом, потребовал деньги. После того как налетчик скрылся с деньгами (подростки отдали в общей сложности чуть более 500 рублей), несовершеннолетние заявили о преступлении в полицию. Мужчину оперативно задержали.

Оренбуржец признан виновным в совершении разбоя с применением оружия и угрозой применения насилия. Суд приговорил мужчину к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.