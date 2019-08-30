Кемерово, , 07:34 — REGNUMВ Кемеровской области не зафиксировано ни одного случая людоедства среди медведей, заявил начальник областного департамента по охране объектов животного мира Евгений Бойко. Таким образом он прокомментировал информацию, которая ранее появилась в соцсетях, о том, что якобы медведи-людоеды нападают на людей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Бойко, в текущем году зарегистрированы два случая нападения медведей на пасеки и один случай нападения на домашний скот. Ни одного случая нападения медведя на человека специалистами департамента отмечено не было.

Кемеровские власти напоминают, что чаще всего медведи выходят к населённым пунктам и нападают на домашний скот из-за безответственности самого человека — из-за несанкционированных свалок пищевых отходов, самовольных пасек, отсутствия присмотра за домашним скотом.

По данным администрации Кемеровской области, на территории региона численность особей бурого медведя составляет более 3 тысяч.