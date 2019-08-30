Москва, , 07:28 — REGNUMВ Москве с 1 сентября впервые заступает на дежурство вертолет медицинской бригады Центра экстренной медицинской помощи и Московского авиационного центра, сообщается на сайте мэра столицы.

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Время прибытия медицинского вертолета в любую точку Москвы составит 7−10 минут, в Новую Москву — 15−20 минут. Это поможет повысить качество оказания экстренной помощи маленьким пациентам.

Всего в столице будут дежурить три медицинских вертолета для помощи детям: при детской городской клинической больнице им. Башляевой, при ГКБ № 15 им. Филатова и на базе ГКБ им. Юдина.

Как сообщало ИА REGNUM, на МАКС-2019 Ростех представили новую версию вертолета «Ансат» с современным медицинским оборудованием.

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