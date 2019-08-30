Найроби, , 07:40 — REGNUMВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала жителей Кении проявлять бдительность при покупке антибиотиков, так как в аптеки страны поступила поддельная партия Аугментина. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на свои источники.

В ВОЗ заявили, что подделки Аугментина также можно найти в некоторых аптеках Уганды.

Аугментин — это обычный антибиотик, используемый для лечения ряда бактериальных инфекций. В Кении его можно купить в аптеке без рецепта.

В заявлении ВОЗ говорится, что упаковка фальсифицированного продукта является точной имитацией подлинного продукта, производимого компанией GlaxoSmithKline (GSK).

По данным ВОЗ, поддельные лекарства с номером партии 786 627 были обнаружены в ходе обычных постмаркетинговых наблюдений.

Представители ВОЗ призвали всех, кто мог принять лекарство, немедленно обратиться за советом к квалифицированному медицинскому работнику.

Власти Кении также выпустили заявление, призывающее людей быть бдительными, основываясь на предупреждении ВОЗ.

По информации телерадиокомпании, это второе предупреждение ВОЗ о поддельном Аугментине в Африке. Первое было выпущено в марте 2019 года.