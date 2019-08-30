Челябинск, , 07:19 — REGNUMВ Челябинской области утверждено пособие для «детей войны». Решение о принятии поправок в региональное законодательство поддержали депутаты Заксобрания.

Размер социального пособия составит 500 рублей.

Спикер Заксобрания Владимир Мякуш отмечает, что вопрос о льготах для «детей войны» активно обсуждался последние годы. Он напомнил о том, что в 2016 году им были установлены льготы. Но «дети войны» рассчитывали на денежное пособие. Его они сейчас и получили.

Ежегодно из бюджета на эти цели будут тратить около 200 млн рублей.

Мякуш отметил. что эти люди в основном преклонного возраста и с каждым годом их остаётся всё меньше. «Установление мер социальной поддержки для этой категории людей, стало шагом исторической социальной справедливости», — считает председатель.