Хабаровск, , 07:20 — REGNUMДенежные средства семьям, не имеющим высоких доходов или семьям с одним родителем, выплачиваются не во всех регионах ДФО. Самая высокая такая выплата — на Камчатке — 4500 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным портала «Все пособия», в Амурской области малоимущим родителям помогают собрать детей в школу суммой в 2080 рублей. В ЕАО обычная выплата малоимущей семье составляет 1600 рублей, если же ребёнка растит один родитель, то выплата возрастает до 3100 рублей. В Якутии в помощь на сборы в школу выплачивается 3258 рублей. На Камчатке выплата составляет 4500 рублей.

Никаких выплат не предусмотрено в Хабаровском крае, вошедшем в число субъектов с самым дорогим школьным чеком, в Приморье, на Колыме, в Забайкалье и других регионах ДФО, кроме перечисленных выше. Даже на Чукотке, где самый дорогой набор первоклассника в стране, никакие выплаты в помощь по сбору в школу, не предусмотрены.

Как сообщало ИА REGNUM, Чукотка, Камчатка и Хабаровский край вошли в ТОП регионов России с самым дорогим набором первоклассника.