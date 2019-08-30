Абакан, , 07:05 — REGNUMУчреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства Хакасии в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» получат 12 новых пианино отечественного производства. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 августа в республиканском министерстве культуры.

Уточняется, что поставка музыкальных инструментов осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина. Общая стоимость госконтракта — 4,46 млн рублей. Одно пианино стоит 372 тыс. рублей. Инструменты изготовлены в Туле на фабрике «Тульская Гармонь».

Музыкальные инструменты поступят в Хакасию в сентябре 2019 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Чувашии за счёт республиканского и местных бюджетов две районные школы искусств закупают музыкальные инструменты.

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