Пермь, , 06:53 — REGNUMВ Пермском крае завершилось расследование уголовного дело о падении наледи с крыши дом на 10-летнего ребенка. В скором времени материалы поступят в суд для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Директора и техника МУП «ЖКХ Гарант» обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Директор предприятия признал вину. Второй фигурант, напротив, вины не признает, техник находится под домашним арестом.

По данным следствия, 18 марта 2019 года в поселке Звездный Пермского района на девочку упала глыба льда с кровли пятиэтажного дома. Ребенок получил травму, которую квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Следователи считают, что ЧП произошло из-за того, что не были приняты меры по своевременной очистке кровли дома от снега и наледи.

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