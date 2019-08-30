Хабаровск, , 06:39 — REGNUMХабаровский край вошёл в число лидеров России по дороговизне набора первоклассника. Собрать мальчика в школу первый раз обойдётся не менее, чем в 22 957 рублей, а девочку — 30 508 рублей. Данные накануне 1 сентября обнародовал Росстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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При этом, по данным за 2018 год, стоимость такого набора, в среднем, составляла 14 860 рублей. В Хабаровском крае многие семьи с невысоким доходом вынуждены покупать школьную форму и принадлежности детям в кредит.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы ДФО — Чукотка, Камчатка, Хабаровский край вошли в ТОП регионов с самым дорогим набором первоклассника в России. Дороже всех в России стоит собрать в первый класс девочку на Камчатке.