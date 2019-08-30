Новосибирск, , 06:29 — REGNUMВ Новосибирской области смертность от онкологических заболеваний за последние десять лет снизилась на 8,7%. Об этом сообщил на пресс-конференции главный онколог региона Вадим Захаров.

Он уточнил, что это показатель с учётом возрастного состава населения.

По его словам, на территории области наблюдается положительная динамика по пятилетней выживаемости после проведённых медицинских манипуляций.

«Данный показатель составляет 57,8%, что на 2% выше среднероссийского показателя» — отметил Вадим Захаров.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2019 году планируется закупить 78 единиц медицинского оборудования. В период с 2019 по 2024 годы на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Здравоохранение» в регионе будет направлено 33,7 млрд рублей, из которых почти 26 млрд рублей — средства консолидированного бюджета области и 7,9 млрд рублей — средства федерального бюджета.