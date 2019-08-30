Оренбург, , 06:23 — REGNUMВ Оренбуржье комплексные центры социального обслуживания населения получили 35 автомобилей, с помощью которых организуют доставку сельских жителей в медицинские организации для проведения диспансеризации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсоцразвития региона.

Машины, которые будут доставлять сельских пенсионеров в медучреждения Минсоцразвития Оренбургской области

Поставка машин «УАЗ», «ГАЗель-Next», «Соболь» осуществлена в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения». Источник финансирования — федеральный бюджет. 35 автомобилей обошлись в 46,3 млн рублей. На аукционе удалось сэкономить 2 млн рублей, которые направят на дополнительную закупку еще двух машин.

«У этого транспорта — целевое назначение, он будет доставлять людей старше 65 лет, а таких у нас в области более 130 тысяч, в медучреждения для скринигов на выявление социально-значимых неинфекционных заболеваний», — сказала и.о. первого заместителя министра социального развития области Виктория Торукало.

В настоящее время транспортировка пожилых сельских жителей в медучреждения для скринингов осуществляется в трех пилотных муниципальных образованиях — Беляевском, Курманаевском и Ташлинском районах. С начала 2020 года практику в Оренбуржье введут повсеместно.