Оренбург, 30 августа 2019, 06:23 — REGNUMВ Оренбуржье комплексные центры социального обслуживания населения получили 35 автомобилей, с помощью которых организуют доставку сельских жителей в медицинские организации для проведения диспансеризации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсоцразвития региона.
Поставка машин «УАЗ», «ГАЗель-Next», «Соболь» осуществлена в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения». Источник финансирования — федеральный бюджет. 35 автомобилей обошлись в 46,3 млн рублей. На аукционе удалось сэкономить 2 млн рублей, которые направят на дополнительную закупку еще двух машин.
В настоящее время транспортировка пожилых сельских жителей в медучреждения для скринингов осуществляется в трех пилотных муниципальных образованиях — Беляевском, Курманаевском и Ташлинском районах. С начала 2020 года практику в Оренбуржье введут повсеместно.