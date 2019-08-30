Новосибирск, , 05:48 — REGNUMГлавный онколог Новосибирской области Вадим Захаров заявил, что параметры нового онкологического центра, который планируется открыть в Новосибирске, утверждены. Об этом он сказал на пресс-конференции накануне, 29 августа.

От отметил, что сейчас принято материально-техническое здание на 800 коек, на поликлинику в 600 посещений в смену и с дневным стационаром на 200 койко-мест. Параметры согласованы, в том числе главным онкологом страны Иваном Стилиди.

Напомним, что онкологический центр в Новосибирске строится уже более десяти лет. Сроки строительства много раз переносились.

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