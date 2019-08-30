Любляна, , 03:15 — REGNUMВ Словении установили деревянную статую президента США Дональда Трампа в 30 километрах от Любляны, сообщает газета The Washington Post.

Сообщается, что высота статуи составляет восемь метров. Трамп изображен в синем костюме и красном галстуке. Лицо американского лидера изображено свирепым, а кулак президента США поднят вверх. По замыслу автора, это должно символизировать мир популизма.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года на берегу реки Сава в словенском городке Севница была установлена деревянная статуя супруги Трампа Меланьи. Она изображена в голубом плаще и в голубых сапогах. По замыслу художника, Меланья предстает в виде древнеславянской фигуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Деревянную статую Мелании Трамп воздвигли в Словении