Майами, США, , 01:45 — REGNUMКосмодром на мысе Канаверал (штат Флорида) приготовился к приближению урагана «Дориан», сообщили в пресс-службе NASA.

Чтобы предотвратить разрушения в связи с приближающимся ураганом, к стартовой площадке 39B подвели гусеничный транспортер NASA. Если понадобится, с его помощью сотрудники космодрома передвинут мобильную пусковую установку внутрь ангара для летательных аппаратов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с приближением «Дориана» режим ЧС введён в американских штатах Флорида и Джорджия, а также в Пуэрто-Рико. Ураган ожидают у побережья Флориды к концу недели.

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