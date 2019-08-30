Атланта, США, , 01:31 — REGNUMВ 12 округах Джорджии введён режим ЧС из-за приближающегося урагана «Дориан», сообщает сайт главы американского штата Брайана Кемпа.

Режим чрезвычайной ситуации предполагает ряд ограничений и, напротив, отмены некоторых федеральных правил и норм, чтобы обеспечить инфраструктуру округов на случай бедствий из-за урагана.

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Напомним, режим ЧС из-за «Дориана» уже введён в американском штате Флорида, а также в Пуэрто-Рико. Побережья Флориды ураган достигнет ориентировочно к этим выходным.

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