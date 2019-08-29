Санкт-Петербург, , 22:16 — REGNUMПетербуржцы выступают за сохранение Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», со сносом которого фактически согласился Градостроительный совет Северной столицы. Массовый пикет состоялся на проспекте Юрия Гагарина в Московском районе — горожане выступили против предлагаемой «реконструкции» комплекса, а также застройки зеленой зоны вокруг СКК.

СКК «Петербургский» Иван Шилов © ИА REGNUM

В комитете по градостроительству и архитектуре (КГА) пояснили, что все решения, против которых выступили обеспокоенные петербуржцы, — старые.

Напомним, изначально проект новой спортивной арены по заказу хоккейного клуба «СКА» подавался как реконструкция обветшавшего здания СКК, остающегося, впрочем, уникальным образчиком советской архитектуры, получившим разнообразные премии. Однако на деле оказалось, что реконструкция подразумевает расширение объемов здания, чтобы увеличить количество посадочных мест, что возможно при сносе здания и создании на его месте похожего комплекса, но побольше.

Градсовет Петербурга и архитекторы несколько раз отказывались согласовывать подобный подход, однако, как выразился глава КГА Владимир Григорьев, в итоге «в принципе согласился с возможностью сноса этого здания и строительством нового», если архитектура останется «петербургской».

Все это подается как необходимость в связи с тем, что Петербург получил право принять чемпионат мира по хоккею в 2023 году, который якобы больше негде проводить, кроме как в новом комплексе на месте СКК

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«Учитывая знаковое местоположение СКК, исторически сложившийся контекст территории, необходимость проработки архитектурно-планировочной концепции спортивного объекта, Градостроительный совет при правительстве Петербурга дважды рассматривал эскизное предложение в 2018 году», — напомнили 29 августа в КГА.

По итогам последнего заседания от 7 декабря 2018 года инвестору — ХК «СКА» — рекомендовали провести детальное техническое обследование здания, а затем члены Градсовета решили поддержать «возможность реконструкции СКК с изменением его облика» и «необходимость доработки представленного разработчиками архитектурно-градостроительного облика».

«С 2018 года Градостроительный совет не возвращался к рассмотрению эскизных предложений реконструкции спортивного комплекса. После доработки проекта и приведения его в соответствие с требованиями технического задания эскизный проект должен быть повторно представлен на рассмотрение Градостроительного совета. <…> Иных решений в отношении этого объекта не принималось», — подчеркивают в КГА.

Что же до территории вокруг СКК, то ее тоже предполагается отдать под обустройство — тут намерены создать некий спортивно-культурный парк для круглогодичного использования. «Концепция предполагает озеленение территории и создание ландшафтных элементов», — замечают в КГА. Проект представлен на сайте ведомства.

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Добавим, первоначально представленный Градсовету проект нового здания на месте снесенного СКК предполагает, что новый комплекс будет выше существующего на 5 метров, достигнув 45 метров, а также шире в диаметре — основной барабан новой арены диаметром 184 метра «поглотит» старый, в 160 метров, чтобы вместить 21,5 тыс. зрителей. Предполагалось, что если ХК «СКА» вложит в новую ледовую арену 20 млрд рублей, то город позволит клубу построить неподалеку коммерческое жилье.

Капитальный грант на реконструкцию СКК может составить 10 млрд рублей.

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