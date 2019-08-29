Купертино, США, , 21:42 — REGNUMАмериканская компания Apple разослала приглашения на презентацию своей новой продукции, которая состоится 10 сентября, передаёт Agence France-Presse.

Как сообщается, церемония будет походить в Театре имени Стива Джобса в Купертино. Ожидается, что на ней будет представлены новые смартфоны iPhone 11, при этом детали мероприятия пока не раскрываются.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация со ссылкой на источники о планах Apple в ближайшее время представить новые модели iPhone, которые получат название Pro и заменят линейку iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Также сообщалось, что компания планирует представить новую линейку ноутбуков MacBook Pro, в которой появится модель с размером экрана 16 дюймов.

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