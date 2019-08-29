Цхинвал, , 21:30 — REGNUMВ Цхинвале в здании парламента 29 августа состоялась ежегодная конференция педагогов «Образование в Республике Южная Осетия: Будущее создаем сегодня». В работе конференции принимали участие представители руководства республики во главе с президентом Анатолием Бибиловым, ректор ЮОГУ Вадим Тедеев, представители Россотрудничества в Южной Осетии. Об этом сообщает ИА «Рес».

Анализируя истекший 2018−2019 учебный год, министр образования Натали Гассиева привела данные успеваемости обучающихся. По ее словам, в 2018−19 году успеваемость достигла 98,2%, а качество знаний — 43,3%. При этом ранее, в 2017—2018 учебном году показатели составили 99,5% и 44,1% соответственно. Школам рекомендовано предпринять меры к улучшению успеваемости.

Министр рассказала об успехах системы дополнительного образования, а также о разрабатываемых обновленных программах и учебниках. Гассиева также отметила успешную реализацию программы духовно-нравственного воспитания. В том числе в рамках программы духовно-нравственного воспитания в ближайшее время будут оснащены учебные помещения коррекционных классов.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что министерством образования Южной Осетии разработан план мероприятий по модернизации сети дошкольного и общего образования на 2019−2021 гг. Этот план разработан в рамках деятельности Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Южной Осетией.

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