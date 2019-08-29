Салехард, , 21:18 — REGNUMОдин из ветхих домов на улице Мира в Салехарде представляет угрозу для жителей. Проживающих в нём людей будут срочно переселять в маневренный фонд, сообщает пресс-служба губернатора.

Три дома 29 августа посетили губернатор Дмитрий Артюхов и полпред Николай Цуканов. Здания построили в 1970-х годах и они уже разрушаются.

Артюхов пообещал Цуканову, что проблема будет решена к концу года, а в декабре он лично вручит людям ключи от нового жилья. Квартиры будут куплены в уже построенных домах. А пока анонсированы временные меры.

«Дом представляет угрозу, нужно пока переселиться в маневренный», — сказал губернатор.

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