Бишкек, , 19:19 — REGNUMВ 2019 году министерство труда и соцразвития Киргизии смогло вывести 1 499 детей и 406 семей из трудной жизненной ситуации. Об этом сегодня, 29 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

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По имеющейся информации, за это время 313 детей усыновили или удочерили, 41 ребенок был направлен в фостерные семьи и над 806 детьми установлена опека или попечительство.

Также 123 ребенка были определены в реабилитационные и дневные центры, а еще 265 детей покинули интернаты и воссоединились со своими семьями.

Помимо этого 244 семьи начали получать пособия на детей по малообеспеченности, 76 семьям оказали реабилитационные услуги, 199 семьям поспособствовали в трудоустройстве и еще 103 семьи получили направления на профобучение.

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