Екатеринбург, , 19:06 — REGNUMВ Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд не стал рассматривать дело православной активистки Оксаны Ивановой, которая была задержана днём 29 августа. Причиной стали недоработки следствия.

Возможно, после устранения недочётов оно будет снова направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа православные активисты провели на Площади Первой пятилетки акцию против «Супрематического креста», автором которого является Покрас Лампас. В итоге планировавший 26 августа приехать в Екатеринбург и восстановить работу, граффитист отложил свой визит. В тот же день представители православной общественности и фестиваля «Стенограффия» встретились и пришли к компромиссу. Изображения креста на площади не будет, рисунок изменят.

Оксане Ивановой вменили нарушение правил пикетирования. Ей грозит штраф.

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