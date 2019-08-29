Москва, , 18:54 — REGNUMРоспотребнадзор выявил нарушения в 98% киосков с шаурмой в Москве, проверенных за период с мая по август текущего года. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

Как уточняется, всего специалистами Роспотребнадзора было проверено 66 объектов общественного питания, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы.

«В 65 проверенных предприятиях выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к производству и изготовлению пищевой продукции, требований технических регламентов, представляющие угрозу здоровью и жизни людей», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, наиболее частыми нарушениями являются отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность используемого сырья, несоблюдение сроков годности и условий хранения, включая температурный режим, крайне неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и содержание помещений, отсутствие у персонала необходимых медицинских осмотров и обязательной вакцинации, а также базовых знаний санитарной культуры.

Отмечается также, что около 50% исследованных Роспотребнадзором проб готовой шаурмы и сырья для неё не отвечало обязательным требованиям по микробиологическим показателям, а в смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Как сообщается, по результатам проверок было изъято из оборота и утилизировано более 600 килограммов сырья и готовой продукции. В судебные инстанции было направлено 53 административных материала о приостановке деятельности торговых объектов на срок от 30 до 90 суток.