Грозный, , 18:52 — REGNUMНовый туристический маршрут в горах Чечни откроют власти республики. Гостям и жителям региона предоставят возможность познакомиться с уникальным некрополем «Цой-Педе». Он расположен в Итум-Калинском районе республики, пишет ИА «Грозный-информ».

По словам министра по делам молодёжи Исы Ибрагимова, этот памятник архитектуры и истории является объектом культурного наследия. Кроме того, он, по версии журнала «Форбс», один из самых труднодоступных мест на территории России для туристов.

Решение о включении его в список туристических маршрутов Чечни будет принято после обсуждения представителей комитета по охране и использованию культурного наследия, Академии наук ЧР и Аргунского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Предварит обсуждение совместная поездка к месту нахождения уникального памятника.

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