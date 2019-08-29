Невинномысск, Ставропольский край, , 19:00 — REGNUMЧетверо из семи госпитализированных после ДТП с пассажирским микроавтобусом на Ставрополье выписаны из больницы города Невинномысска. В медучреждении остаются три человека, их состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

По данным ведомства, пострадали 16 человек: водитель микроавтобуса и 15 пассажиров, в том числе пятеро детей, пишет «Интерфакс-Юг». Девятерым была оказана амбулаторная помощь, остальных госпитализировали.

Напомним, сегодня, 29 августа, около 06:00, в Кочубеевском районе Ставропольского края столкнулись маршрутный микроавтобус, который ехал из Адлера во Владикавказ, и грузовик.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту ДТП Следственный комитет Ставрополья организовал проверку. В частности, выясняется, отвечали ли услуги перевозчика требованиям безопасности.

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