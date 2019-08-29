Нижний Тагил, Свердловская область, , 18:51 — REGNUMВсе шестеро хирургов центральной больницы №1 Нижнего Тагила и трое хирургов Демидовской больницы отозвали свои заявления об увольнении. Об этом журналистам сообщили в Минздраве России.

Переговоры с врачами шли с конца прошедшей недели. Изначально увольняться передумали два человека. Теперь все хирурги продолжат работу в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что хирурги решили уволиться, появилась на прошлой неделе и вызвала широкий резонанс. Областные власти выступили с заявлением, в котором пообещали не оставить Нижний Тагил без хирургической помощи.

Затем на ситуацию обратили внимание в Кремле. После этого глава свердловского минздрава Андрей Цветков срочно был вызван из отпуска и выехал в Тагил.

Сейчас в городе проверяют ЦГБ №1 и Демидовскую больницу, которую ранее покинули трое хирургов. Их главврачи отстранены от работы.

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