Махачкала, , 18:40 — REGNUMЗавершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Махачкалы, учинившего стрельбу в центре города. Он обвиняется в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью общеопасным способом, а также в незаконном обороте оружия, сообщили ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе Следственного комитета республики.

Данный инцидент произошел в ночь на 15 апреля 2018 года возле ресторана «Викинг». Установлено, что между посетителями заведения возникла ссора, в ходе которой обвиняемый открыл стрельбу по своему 40-летнему оппоненту и 36-летнему охраннику. Первый получил ранение в живот и скончался по дороге в больницу, последний отделался травмой ноги. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 18 ноября 2018 года возле махачкалинского клуба-ресторана «Бест» был застрелен 26-летний лейтенант Росгвардии, пытавшийся пресечь конфликт группы людей.

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