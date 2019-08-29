Москва, , 18:12 — REGNUMВ предстоящие выходные дни в Москве ожидается комфортная температура воздуха, при этом возможны кратковременные дожди. Об этом 29 августа сообщила RT главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По её словам, в пятницу, 30 августа, температура воздуха в столице составит +22…+24 °C, в субботу будет чуть теплее — в пределах +23…+25 °C. В первый день календарной осени, в воскресенье, не исключены локальные кратковременные дожди.

Специалист добавила, что в предстоящие дни ожидается большой суточный ход температуры и повышенное атмосферное давление. При этом ночи уже не будут такими холодные, как минувшая.

Как передавало ИА REGNUM, ранее синоптики рассказали, что предстоящая осень в Московском регионе будет тёплой и с малым количеством осадков, а климатическая зима наступит не ранее конца ноября — начала декабря.

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