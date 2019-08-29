Нальчик, , 17:57 — REGNUMКрупную партию незаконной табачной продукции пытались перевезти через контрольно-пропускной пункт «Малка» в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Автомобиль с тысячами пачек сигарет был остановлен для проверки сотрудниками полиции сегодня, 29 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МВД в СКФО.

Грозовой автомашиной управлял 40-летний житель Ростовской области. Общая стоимость груза превышает 610 тысяч рублей. Всего было изъято около 10 тыс. пачек сигарет якобы импортного производства, на которых отсутствовали акцизные марки.

По факту перевозки контрафактной продукции возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере».

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