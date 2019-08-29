Ставрополь, , 18:17 — REGNUMМини-цех по производству синтетических наркотиков обнаружили полицейские дома у 43-летнего жителя города Ставрополя. Злоумышленник изготавливал их для дальнейшей продажи через тайники-закладки, сообщили ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе МВД Ставропольского края.

Из дома и автомобиля подозреваемого, а также из оборудованных им тайников-закладок оперативники изъяли в сумме около 13 кг так называемой соли и более 30 г марихуаны. Из лаборатории полицейские также изъяли несколько десятков емкостей с различными компонентами, оборудование и иные приспособления, которые использовались для производства наркотиков.

В отношении ставропольчанина возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде ареста.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в Ставрополе полицейские накрыли преступную группу, которая через интернет занималась сбытом синтетических наркотиков. В общей сложности следователи тогда возбудили 25 уголовных дел как в отношении продавцов, так и против потребителей.