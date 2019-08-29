Владикавказ, , 17:34 — REGNUMВ Северной Осетии не соответствуют нормам подходы к 95 учебным заведениям. Устранить недостатки до 1 сентября поручил заместитель председателя правительства РСО-Алания Ирбек Томаев в ходе заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе правительства региона.

Участвовавшим в нем главам администраций районов и муниципалитетов, а также представителям заинтересованных ведомств поручено устранить все выявленные в ходе проверок недостатки улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций.

Кроме того, высказано требование к администрации города Владикавказа в кратчайшие сроки установить светофор на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Владикавказская и Гагкаева, на котором в 2019 году погиб ребенок.

Напомним, всего, по данным ГИБДД, в 2019 году в РСО-Алании было совершено 59 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, что на четыре больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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