Севастополь, , 17:24 — REGNUM

В Севастополе почти вдвое снизился уровень заболевания серозным менингитом по сравнению с 2018 годом. Об этом 29 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горздрава Севастополя.

«Уровень заболеваемости почти вдвое ниже прошлогоднего: за восемь месяцев зарегистрировано 88 пациентов, за аналогичный период 2018 года — 142», — отметили в ведомстве.

На данный момент, по словам чиновников, в городской инфекционной больнице находятся 35 пациентов с диагнозом «серозный менингит», из них 24 — дети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в севастопольской инфекционной больнице практически все койки заполнены пациентами. По мнению местных чиновников от здравоохранения, проблема в том, что множество жителей обращаются за помощью сразу в больницу, минуя поликлиники.