Краснодар, 29 августа 2019, 17:23 — REGNUM
350 тысяч школьников Краснодарского края в новом учебном году станут заниматься по новым пособиям от Министерства финансов России. Курс финансовой грамотности рассчитан на учащихся 4−11 классов и их родителей. Все пособия в образовательные организации поступили бесплатно, сообщили 29 августа в пресс-службе администрации края.
В Краснодарском крае за три года прошли подготовку по внедрению финансовой грамотности в образовательный процесс более 1,4 тыс. школьных учителей, а также 74 преподавателя высших учебных заведений. Регион получил свыше 1,1 млн экземпляров учебно-методических комплектов. Это самый большой тираж среди регионов России, отметили в администрации. Всего финансовых учебников выпустили порядка 11,5 миллионов. Пособия написаны таким образом, что предполагают не только обучение в школе, но и обсуждение финансовых тем в кругу семьи.