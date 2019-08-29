Краснодар, , 17:23 — REGNUM

350 тысяч школьников Краснодарского края в новом учебном году станут заниматься по новым пособиям от Министерства финансов России. Курс финансовой грамотности рассчитан на учащихся 4−11 классов и их родителей. Все пособия в образовательные организации поступили бесплатно, сообщили 29 августа в пресс-службе администрации края.

В Краснодарском крае за три года прошли подготовку по внедрению финансовой грамотности в образовательный процесс более 1,4 тыс. школьных учителей, а также 74 преподавателя высших учебных заведений. Регион получил свыше 1,1 млн экземпляров учебно-методических комплектов. Это самый большой тираж среди регионов России, отметили в администрации. Всего финансовых учебников выпустили порядка 11,5 миллионов. Пособия написаны таким образом, что предполагают не только обучение в школе, но и обсуждение финансовых тем в кругу семьи.

«Материалы позволяют в занимательной форме изучать финансовые темы: построение семейного бюджета, управление личными финансами, анализ последствий необдуманных финансовых решений. Каждый комплект содержит не только материалы для школьников и учителей, но и, самое главное, книги для родителей, что позволит изучать вопросы финансовой грамотности в кругу семьи. Отмечу, что Краснодарский край получил самый большой тираж учебных пособий среди регионов», — отметил министр экономики края Александр Руппель.