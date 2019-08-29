г. Опочка, , 17:10 — REGNUM

Первый в России памятник первому русскому шахматному мастеру Александру Петрову откроют 2 сентября в городе Опочка Псковской области. Бюст установят рядом с местной гимназией, где впоследствии хотят создать аллею с большими шахматными фигурами, сообщает ГТРК «Псков».

Открытие памятника Александру Петрову приурочено к 220-летию со дня уго рождения. Он родился в феврале 1799 года в селе Бисерево Опочецкого уезда Псковской губернии. Петров научился играть в шахматы в 7-летнем возрасте. В первой половине XIX века он считался одним из лучших шахматистов мира.

В Опочке именем Петрова названа улица и школа-гимназия, в которой несколько лет назад был открыт первый в России центр подготовки и повышения квалификации педагогов шахматного всеобуча.

Отметим, что в Великих Луках Псковской области 31 августа — 1 сентября состоится первый всероссийский шахматный турнир памяти Петрова.