Токио, , 20:00 — REGNUMНа мобильных устройствах состоялся релиз игры Pokemon Masters. Об этом 29 августа сообщается на официальных страницах проекта в Google Play и App Store.

https://twitter.com/Pokemon/status/1167069841892601856

В Pokemon Masters игроки управляют командами из трёх персонажей и участвуют в тактических сражениях. В отличие от других игр франшизы, в Masters у каждого тренера может быть только один покемон.

Pokemon Masters стала ещё одной мобильной игрой про карманных монстров. На устройствах с операционными системами Android и iOS также можно поиграть в Pokemon GO, Pokemon Magikarp Jump, Pokeland и другие.

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