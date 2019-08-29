Таллин, , 16:45 — REGNUM

Запущенная в 2018 году программа в русскоязычных детских садах Эстонии, в рамках которой в 50 группах один из учителей общался с детьми на эстонском языке, будет продолжена в новом учебному 2019 году. Об этом сообщает национальный вещатель rus.err.ee

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

В этому году количество таких групп увеличится на 30, все расходы будут покрываться за счет государственного бюджета.

Как сообщила глава Минобразования Эстонии Майлис Репс, проект в прошлом году пользовался успехом и был заметный приток молодых учителей в детские сады. Она также рассказала, что и родители, и руководство детских садов, которые приняли участие в программе, остались «крайне довольными ее результатами».

Благодаря положительным результатам министерство планирует внедрить данную программу во все русскоязычные дошкольные учреждения, а затем и в начальные классы школ.